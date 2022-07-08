Романцев – о Суперкубке России: у ветеранов – главный матч. Завтра таких имён не увидите

Главный тренер команды ветеранов «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча с бывшими футболистами «Зенита». Он отметил, что именно сегодняшняя встреча будет более громкой по именам.
«Сегодня главный матч, завтра будет развлекаться молодёжь. Завтра вы таких имён не увидите. Всем организаторам спасибо. В наше время это очень большое дело, пусть это и шоу. Учиться отдыхать и одновременно заниматься футболом – это хорошо. Желаю всем получить удовольствие», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сегодня, 8 июля, состоится матч ветеранов «Спартака» и «Зенита». Он приурочен ко встрече за Суперкубок России, в котором сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- 8 июля 2022
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