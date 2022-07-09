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Клопп впервые высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом»

Клопп впервые высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп впервые высказался о беспорядках около стадиона перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

«О ситуации снаружи, я слышал из первых рук от своей семьи, потому что они были в центре всего. Они пожелали мне удачи перед игрой, но до матча оставалось ещё полтора часа. То, что случилось с ними, произошло почти со всеми. Двум или трем людям, с которыми я говорил, повезло, они вошли быстро и ждали. Но потом были проблемы с людьми, сидящими на стульях рядом с ними. Эти места им не принадлежали. Ни один болельщик «Ливерпуля» не оказался в неправильном месте. Было много мест, определённо занятых людьми без билетов, но это были не болельщики «Ливерпуля». Это в значительной степени история, которую все рассказывали, у всех был такой опыт. Очевидно, так не должно быть. Мы все знаем, как прекрасен Париж, и какие важные события ждут его в ближайшие несколько лет. Но такие вещи нужно разбирать однозначно. В первую очередь по той причине, что это не может повториться», — приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, перед матчем болельщики «Ливерпуля», прибывшие в Париж в количестве нескольких десятков тысяч человек, пытались прорваться на «Стад де Франс». Французская полиция применяла слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля» без билетов.

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