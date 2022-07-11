Форвард «Лидса» Рафинья согласовал контракт с «Барселоной».
Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира у себя в Твиттере, соглашение 25-летнего бразильца с каталонским клубом рассчитано до лета 2027 года. Оклад форварда в год будет составлять € 6 млн. «Барселона» заплатит английской команде за трансфер Рафиньи около € 55 млн.
В минувшем сезоне Рафинья Рафаэл Диас Беллоли провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт бразильского полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера «Лидса» в € 45 млн.
Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави лично заинтересован в переходе 25-летнего бразильского полузащитника.
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