«У меня нет слов от того, что фанатов не будет». Владимир Федотов выступил против Fan ID

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с введением процедуры Fan ID. Он отметил, что не поддерживает введение этой системы.
«Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Всё проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдёт от наказания.
Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение. Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.
Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всё, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несёт под собой решение ввести Fan ID. Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам. У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всё-таки вернулись на трибуны. Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Владимиром Федотовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 14 июля 2022
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