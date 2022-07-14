Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня нет слов от того, что фанатов не будет». Владимир Федотов выступил против Fan ID

«У меня нет слов от того, что фанатов не будет». Владимир Федотов выступил против Fan ID
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с введением процедуры Fan ID. Он отметил, что не поддерживает введение этой системы.

«Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Всё проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдёт от наказания.

Тот факт, что матч с «Сочи» стал последним для фанатов, несправедлив по отношению к ним. Они приняли осознанное и выстраданное решение. Нам их будет не хватать. Но мы приложим все усилия своей игрой, чтобы они вернулись.

Можно ли изменить решение по Fan ID? Изменить можно всё, если правильно к этому относиться. Я не знаю, что несёт под собой решение ввести Fan ID. Через эту процедуру нужно пройти и игрокам, и тренерам. У меня нет слов от того, что фанатов не будет на трибуне. Футбол требует поддержки, нужно попытаться найти компромисс, чтобы болельщики всё-таки вернулись на трибуны. Футбол сейчас должен быть развлечением, которое объединяет людей», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Владимиром Федотовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022