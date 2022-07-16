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Кечинов — о Рыбусе: красная по делу. В 32 года вестись на такое… Подвёл «Спартак»

Кечинов — о Рыбусе: красная по делу. В 32 года вестись на такое… Подвёл «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал удаление защитника красно-белых Мацея Рыбуса за две жёлтые карточки в игре с «Ахматом» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, понял, за что удалили Рыбуся. Сначала была задержка игрока — это жёлтая. Затем он выбивает мяч — это уже вторая жёлтая. После этого он пошёл толкать соперника. Получается, что тройное нарушение. Красная карточка по делу — всё абсолютно верно. Такому опытному футболисту в 32 года вестись на такое… Он просто подвёл команду», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сначала польский защитник совершил фол на Дарко Тодоровиче и был наказан жёлтой карточкой, а затем выбил мяч после свистка и получил вторую жёлтую карточку от Владислава Безбородова и был удалён.

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