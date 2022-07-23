«Это мечта, ставшая реальностью». Зинченко – о переходе в «Арсенал»

25-летний украинский полузащитник Александр Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».
«Прежде всего, я хотел бы сказать, что оказаться в «Арсенале» — это мечта моего детства, ставшая реальностью. Поскольку здесь играли Тьерри Анри и молодой Франсеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром этих игр, того «Арсенала». И, очевидно, тогда я полюбил этот клуб, поэтому я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу выйти на поле.
Фото в футболке «Арсенала» в социальных сетях? Да, я помню, это было ещё в Донецке, когда я учился в академии «Шахтера», и, как я уже говорил, это мечта, ставшая явью», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.
Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.
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