Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал уход из «Манчестер Сити»

Украинский полузащитник Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал свой уход из «Манчестер Сити».

«Я был не очень готов к этому дню. Это грустный день, но это жизнь, и ты должен продолжать. Это было невероятное время, невероятные шесть лет — я чувствую, что был маленькой частью этого удивительного клуба. Я очень благодарна всем, кто много сделал для меня и моей семьи. Мы завоевали много титулов, и я хочу сказать огромное спасибо всем фанатам. Я чувствовал удивительную поддержку вокруг себя, и моя семья, и я не можем быть достаточно благодарны за все, что они сделали для меня. Я не знаю, что бы я делал без этой поддержки», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Манчестер Сити».

22 июля «Арсенал» объявил о подписании контракта с Зинченко.