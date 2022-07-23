Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал уход из «Манчестер Сити»

Украинский полузащитник Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал свой уход из «Манчестер Сити».
«Я был не очень готов к этому дню. Это грустный день, но это жизнь, и ты должен продолжать. Это было невероятное время, невероятные шесть лет — я чувствую, что был маленькой частью этого удивительного клуба. Я очень благодарна всем, кто много сделал для меня и моей семьи. Мы завоевали много титулов, и я хочу сказать огромное спасибо всем фанатам. Я чувствовал удивительную поддержку вокруг себя, и моя семья, и я не можем быть достаточно благодарны за все, что они сделали для меня. Я не знаю, что бы я делал без этой поддержки», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Манчестер Сити».
22 июля «Арсенал» объявил о подписании контракта с Зинченко.
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