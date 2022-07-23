Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал уход из «Манчестер Сити»

Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал уход из «Манчестер Сити»
Комментарии

Украинский полузащитник Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал свой уход из «Манчестер Сити».

«Я был не очень готов к этому дню. Это грустный день, но это жизнь, и ты должен продолжать. Это было невероятное время, невероятные шесть лет — я чувствую, что был маленькой частью этого удивительного клуба. Я очень благодарна всем, кто много сделал для меня и моей семьи. Мы завоевали много титулов, и я хочу сказать огромное спасибо всем фанатам. Я чувствовал удивительную поддержку вокруг себя, и моя семья, и я не можем быть достаточно благодарны за все, что они сделали для меня. Я не знаю, что бы я делал без этой поддержки», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Манчестер Сити».

22 июля «Арсенал» объявил о подписании контракта с Зинченко.

Новость по теме
Зинченко стал игроком лондонского «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022