Сослан Джанаев рассказал, кого считает лучшим вратарём в РПЛ

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, кого считает лучшим вратарём в Российской Премьер-Лиге. Он выделил молодых голкиперов, которые выступают за «Краснодар» и «Крылья Советов». Также Джанаев поделился мнением о конкуренции и её роли.
Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провёл круто по всем показателям. Для вратаря самое важное — надёжность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своём уровне, ниже своей планки не опускался.
Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя», — цитирует Сослана Джанаева «Матч ТВ».
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