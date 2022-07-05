Джанаев не включил Агаларова в топ-3 молодых футболистов сезона в РПЛ

Голкипер и капитан «Сочи» Сослан Джанаев составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Первое место в рейтинге Джанаева занял Арсен Захарян из московского «Динамо». А вот лучший бомбардир минувшего розыгрыша Гамид Агаларов («Уфа»), не вошёл даже в тройку лучших молодых игроков по мнению капитана «Сочи».

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

1. Арсен Захарян.

2. Данила Прохин.

3. Константин Тюкавин.

4. Гамид Агаларов.

5. Данил Глебов.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.