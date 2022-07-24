В «Спартаке» сообщили о планах провести встречу с представителями судейского корпуса РФС

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.
«Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать. Тем не менее, мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймём. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 июля 2022
-
13:19
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:59
-
11:46
-
11:43
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:13
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:21
-
10:10
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:12
-
08:40
-
08:30
-
08:27