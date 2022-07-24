В «Спартаке» сообщили о планах провести встречу с представителями судейского корпуса РФС

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) поддержать все решения арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.



«Это решение ЭСК — я не вправе его оспаривать. Тем не менее, мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом. На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймём. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.