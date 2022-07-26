Луис Суарес заявил, что перейдёт в «Насьональ», в котором начинал карьеру

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес заявил, что продолжит карьеру в уругвайском чемпионате. Форвард перейдёт в клуб «Насьональ», в котором 16 лет назад начинал карьеру.
«Сейчас я достиг предварительного соглашения о том, чтобы присоединиться к «Насьоналю». Я не мог отказаться от этой возможности. Надеюсь, что окончательные детали будут решены в ближайшее время, чтобы официально завершить сделку», — сказал Суарес.
Напомним, ранее Суарес выступал за такие клубы, как «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико». За «Насьональ» Луис успел сыграть лишь в четырёх встречах на профессиональном уровне. Всего за карьеру он провёл 695 матчей, в которых отметился 436 голами и 238 результативными передачами.
Гол Луиса Суареса в ворота «Алавеса»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 июля 2022
-
23:35
-
23:28
-
23:27
-
23:23
-
23:13
-
23:13
-
23:07
-
22:57
-
22:48
-
22:41
-
22:26
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:35
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:59
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:15
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:38
-
19:26
-
19:20