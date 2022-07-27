Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
Комментарии

В Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» завершился ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. «Фенербахче» принимал киевское «Динамо». Первая встреча команд завершилась ничьей 0:0. В ответной встрече команды довели дело до дополнительного времени, в котором сильнее оказались киевляне — 2:1.

Счёт в матче был открыт на 57-й минуте, отличился Виталий Буяльский. К этому моменту хозяева уже остались в меньшинстве, на 53-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Исмаиль Юксек. На 70-й минуте хозяева получили право на 11-метровый удар, но его не реализовал Эннер Валенсия.

Тем не менее на 89-й минуте Атилла Салаи сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. А победный мяч был забит на 114-й минуте, его на свой счёт записал Александр Караваев.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2022, среда. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 2
ДВ
Динамо К
Киев, Украина
0:1 Буяльский – 57'   1:1 Ат. Салаи – 89'   1:2 Караваев – 114'
Удаления: Юксек – 53' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022