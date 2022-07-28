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Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт

Криштиану Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что хочет разорвать свой контракт, сообщает Daily Mail. По информации источника, он намерен найти команду, которая в новом сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Правда, «Манчестер Юнайтед» не готов отпускать игрока.

Напомним, Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.

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