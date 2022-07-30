Тренер «Факела» Василенко прокомментировал результативную ничью с «Динамо» в РПЛ

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко оценил ничейный результат команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (3:3).

«Лучшие матчи впереди! Мы ведь пропустили три. В перерыве сказал ребятам, что забьём и вытащим эту игру», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, для «Факела» матч с московской командой стал первым домашним в нынешнем сезоне чемпионата России. Воронежский клуб вернулся в элитный футбольный дивизион страны спустя 20 лет. В следующем туре команда Василенко сыграет в гостях с ЦСКА на «ВЭБ Арене», а затем примет на своём поле «Урал» из Екатеринбурга.

Как фанаты «Факела» провожали команду на матч с «Динамо». Видеоролик: