«Динамо» и «Факел» сыграли вничью в третьем туре РПЛ

Сегодня, 30 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимал «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Она закончилась ничьей — 3:3.



Московское «Динамо» получило право на 11-метровый удар на 24-й минуте. К мячу подошёл нападающий Фёдор Смолов, который прекрасно воспользовался своим шансом. А на 44-й минуте он точным ударом оформил дубль. Сразу после перерыва нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сократил отставание в счёте. Ещё через минуту мяч вновь оказался в воротах хозяев. Автоголом отметился Василий Черов. Но полузащитник Ильнур Альшин на 86-й минуте установил окончательный счёт – 3:3. На 93-й минуте с поля был удалён полузащитник московского клуба Арсен Захарян.



После трёх туров московское «Динамо» занимает второе место с пятью очками в активе. Воронежский «Факел» (2) — на 13-м месте.