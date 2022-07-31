Мирзоян поделился интересной историей про Игоря Нетто на открытии памятника

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто на стадионе «Открытие Банк Арена» и рассказал интересную историю про футболиста.



«Моя история про Нетто, как-то мы ехали на выезд, где его решили поберечь. Футболку с шестым номером дали мне. А ведь он всегда был добродушный, но здесь что-то изменилось, начал ко мне относиться не так. И тут до меня дошло, после чего я сказал, что надену 12-й номер, а шестой пусть Нетто. Игорь Александрович меня обнял, и мы снова стали друзьями», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игорь Нетто — заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, пятикратный чемпион и трёхкратный обладатель Кубка СССР по футболу.