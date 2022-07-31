Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзоян поделился интересной историей про Игоря Нетто на открытии памятника

Мирзоян поделился интересной историей про Игоря Нетто на открытии памятника
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто на стадионе «Открытие Банк Арена» и рассказал интересную историю про футболиста.

«Моя история про Нетто, как-то мы ехали на выезд, где его решили поберечь. Футболку с шестым номером дали мне. А ведь он всегда был добродушный, но здесь что-то изменилось, начал ко мне относиться не так. И тут до меня дошло, после чего я сказал, что надену 12-й номер, а шестой пусть Нетто. Игорь Александрович меня обнял, и мы снова стали друзьями», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игорь Нетто — заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, пятикратный чемпион и трёхкратный обладатель Кубка СССР по футболу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022