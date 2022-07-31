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Соболев: действия Шелии в прошлом туре — отмашка сзади. Для меня это красная карточка

Соболев: действия Шелии в прошлом туре — отмашка сзади. Для меня это красная карточка
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал спорный эпизод, который произошёл в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1). Он отметил, что абсолютно не согласен с решением судей.

«Мы пообщались с судьями. Это всегда происходит перед сезоном, нам объясняют трактовки. Нормальная практика. Думаю, что ни нам, ни судьям не надо встречаться, сидеть по два часа, чтобы что-то обсудить. Перед сезоном это можно делать.

Согласился, что Шелии правильно дали жёлтую? Я не соглашался. Просто спросил, и нам ответили, что это толчок, а не удар. Я считаю, что это отмашка сзади. Для меня это красная карточка», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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