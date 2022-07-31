Соболев: все в «Спартаке» должны бороться за чемпионство. Иначе смысл твоего нахождения?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, может ли московский клуб побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.



«Я уже говорил, что «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Футболисты, руководство клуба и все-все, кто находится в клубе, должны бороться за чемпионство. Иначе смысл твоего нахождения в «Спартаке»?» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).