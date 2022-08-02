Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Рубин»

Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Рубин»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, была ли возможность у казанского клуба подписать 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбу. Специалист также высказался о прошедшей встрече третьего тура Первой лиги с «Уфой» (0:0).

«Мы ищем оптимальные варианты, все равно многие футболисты в команде кто-то месяц, кто-то меньше. Мы ищем атакующие варианты. Смотрим, как это будет работать. Сегодня был ромб со смещением в левую зону с двумя нападающими. Что-то получалось, что-то нет. Атакующая игра пока еще не выстроена в полной мере. Оборонительными действиями в целом я доволен сегодня.

Потеря очков «Рубином» в двух турах кряду? Ничего это не плачевно. Когда «Крылья» побили все рекорды, после первых 4 туров у них было 4 очка. Это для любой команды нормально, когда какой-то промежуток времени ты пытаешься стабилизировать игру. Те соперники, которые у нас были в двух последних играх… И «Уфа», думаю, будет одним из фаворитов турнира, и «Енисей» дома много очков набирает. Думаю, и мы будем стабилизировать игру, и с каждым туром она будет качественнее

Была ли возможность подписать Дзюбу? Мы с ним не говорили на эту тему», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.

Новость по теме
В «Рубине» опровергли информацию о включении в заявку на матч с «Уфой» Артёма Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022