Тренер «Шахтёра»: по всей Украине тревога. Как будем играть с точки зрения безопасности?

Главный тренер покинувшего Донецк восемь лет назад «Шахтёра», украиноязычный хорват Игор Йовичевич поделился своими соображениям и вопросами касательно возможного старта чемпионата Украины сезона – 2022/23.



«Сейчас тревога идёт по всей Украине, ты нигде не можешь чувствовать себя безопасно. Может временно быть спокойно, но тревога раздаётся и в Киеве, и на западе Украины. В Хорватии играли в футбол на территории, где четыре года не было никаких боевых действий.



Посмотрим, как это будет с точки зрения безопасности, переездов, как успеть из одной точки в другую, чтобы прибыть на матч. Если игра в пятницу в Ужгороде, то как во вторник, например, добраться до Лиссабона? А если будет сирена, то нам придётся доигрывать матч на следующий день? Не знаю, как мы по времени можем это успеть. Большой организационный вопрос, как это сделать», – приводит слова Йовичевича Tribuna.com.



Ранее сообщалось, что на период с августа по октябрь текущего года клуб арендовал тренировочный центр варшавской «Легии». В столице Польши «Шахтёр» планирует проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов.

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