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«Шахтёр» планирует базироваться во Львове во время проведения чемпионата Украины

«Шахтёр» планирует базироваться во Львове во время проведения чемпионата Украины
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Украинский футбольный клуб «Шахтёр», до 2022 года проводивший домашние матчи в Киеве, а ранее игравший во Львове и Харькове, уже планирует место базирования на период участия в чемпионате Украины сезона-2022/23. Этим местом, вероятнее всего, станет город Львов.

«Мы осмотрели стадионы, которые претендуют на проведение матчей УПЛ на западе нашей страны. В соответствии с этим клубы уже планируют своё базирование во время проведения чемпионата Украины. По моей информации, вместе с «Минаем» в Ужгороде планируют играть «Ворскла», «Днепр-1» и «Металлист», во Львове кроме местных команд будет базироваться «Шахтёр», в Ковалёвке компанию местному «Колосу» составит «Черноморец», – приводит слова первого вице-президента украинской ассоциации футбола Вадима Костюченко пресс-служба данной организации.

Добавим, что 28 июля исполнительный комитет УАФ утвердил план-календарь сезона-2022/23, согласно которому базовым днём первого тура чемпионата Украины по футболу определено 23 августа.

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