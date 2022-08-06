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В «Спартаке» ответили на вопрос о возможных трансферах

В «Спартаке» ответили на вопрос о возможных трансферах
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал о возможных трансферах до конца закрытия летнего трансферного окна.

«С тренером решим, что нужно усиливать, что нужно менять. Будут ли трансферы? Мы решим с тренером», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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