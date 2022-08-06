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«Спартак» впервые с 1994 года забил 11 мячей в четырёх стартовых турах чемпионата России

«Спартак» впервые с 1994 года забил 11 мячей в четырёх стартовых турах чемпионата России
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Сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» московский «Спартак» в гостевом матче обыграл «Урал» со счётом 2:0 в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эта победа позволила красно-белым набрать 10 очков и промежуточно возглавить турнирную таблицу чемпионата. В четырёх матчах «Спартак» забил 11 мячей. Московскому клубу покорилось это количество голов после четырёх стартовых туров чемпионата России впервые с 1994 года, когда команда отличилась 12 раз. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в домашнем матче с «Сочи». Встреча состоится 14 августа. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России впервые с сезона-2020/2021.

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