Гендиректор «Спартака»: кто теперь советник Федуна? Спросите у Камоцци или у Федуна

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) ответил на вопрос о структуре руководства красно-белых.

«Кто теперь советник Федуна? Не знаю. Спросите у Камоцци или у Федуна», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» состоялся сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча завершилась в пользу московской команды со счётом 2:0. Эта победа позволила красно-белым набрать 10 очков и промежуточно возглавить турнирную таблицу чемпионата.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в домашнем матче с «Сочи». Встреча состоится 14 августа.

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