Михаил Игнатов: в чём секрет Абаскаля? Не знаю, спросите у него
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов признался, что не знает секрета успеха наставника команды Гильермо Абаскаля. Красно-белые в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрали 10 очков и занимают в турнирной таблице первое место.
«Чем объясняется такая прыть «Спартака» в первых турах? Если так и будет продолжаться… Хорошо работаем на тренировках. В чём секрет Абаскаля? Не знаю, спросите у него», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в домашнем матче с «Сочи». Встреча состоится 14 августа. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России впервые с сезона-2020/2021.
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