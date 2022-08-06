Игнатов рассказал, как Абаскаль объяснил ему обратную замену в матче с «Уралом»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов объяснил, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль обратно заменил его в матче с «Уралом» (2:0) из-за усталости игрока. Команды встречались в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Здорово. Готовился, чтобы получить шанс и воспользоваться. Как тренер объяснил, что была обратная замена? Сказал, что я подустал. Не хватает физики? Долгое время не выходил. Игровой тонус тяжело набирать. Получил шанс — постарался воспользоваться», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» набрал 10 очков и промежуточно вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.
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