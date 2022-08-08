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Роберт Левандовски опубликовал пост после дебютного гола за «Барселону»

Роберт Левандовски опубликовал пост после дебютного гола за «Барселону»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал пост после своего дебютного гол в составе каталонского клуба. Напомним, в товарищеском матче «Барселона» разгромила мексиканский клуб «УНАМ Пумас». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «Барселоны» со счётом 6:0.

«Отличный вечер», — написал Левандовски на своей странице в социальной сети.

Напомним, Роналду перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Баварии». Польский нападающий подписал контрактное соглашение с клубом до 2024 года.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Испании начнётся 12 августа. В матче первого тура Примеры «Барселона» встретится с «Райо Вальекано». Матч состоится 13 августа на стадионе «Камп Ноу».

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