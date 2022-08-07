Нагельсман опроверг информацию, что Левандовски ушёл из «Баварии» из-за него

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман опроверг, что нападающий Роберт Левандовски покинул команду из-за того, что его не убедили идеи специалиста.

«Левандовски захотел уйти из «Баварии», так как его не убедили мои идеи? Нет, такого не было. У Роберта может быть своё мнение и это абсолютно нормально.

В одном из интервью он заявил, что во второй части сезона-2021/2022 мы делали на него меньше навесов. Однако я проверил эту информацию: в первой части прошлого сезона он получилv лишь на три навеса меньше, чем в первой половине сезона-2020/2021", — приводит слова Нагельсмана Frankfurter Allgemeine.

33-летний Левандовски после окончания cезона-2021/2022 объявил, что хочет сделать новый шаг в своей карьере после восьми лет в «Баварии» и перешёл в «Барселону».

Фанаты «Баварии» кричат «Hala Madrid» Левандовскому. Видеоролик: