«Испуга никакого не было, чего пугаться?» Хавбек «Оренбурга» Аюпов — о «Ростове»

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов высказался о поражении команды в матче с «Ростовом» (1:2) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Провели два разных тайма. В первом не совсем получилось сделать то, что планировали. Переломным моментом оказался пенальти, назначенный в наши ворота под конец тайма. Нам нужно было сохранять ничейный счёт к перерыву.



Во втором тайме перестроились на другую схему, вышли ребята посвежее. В тайме мы доминировали, это та игра, к которой «Оренбург» должен стремиться. Не дожали чуть-чуть соперника в конце, поэтому второй тайм можем занести себе в актив, однако результат не тот, который нам нужен.



Испуга никакого не было, чего пугаться? В «Ростове» играют такие же футболисты, как и у нас в команде. Понятно, что соперник перед игрой считался фаворитом: играл дома плюс команда на ходу. Мы это понимали, разбирали на теориях сильные и слабые стороны. «Ростов» нас ничем не удивил, сыграл организованно как в обороне, так и в атаке. Плюс у соперника футболисты высокого класса. Это футбол. Перед игрой всегда равные шансы», — сказал Аюпов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».



Напомним, «Оренбург» вернулся в высший дивизион по итогам сезона-2021/2022 в ФНЛ. В четырёх стартовых турах РПЛ команда набрала три очка и занимает в турнирной таблице 11-е место.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик: