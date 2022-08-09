Кухарчук: дай бог, чтобы Глушаков перешёл в «Спартак»

Российский полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что будет только рад переходу полузащитника Дениса Глушакова в московский «Спартак».



«Денис говорит об этом не в первый раз. Он почти в каждом интервью пытается зацепить тему «Спартака». Если ему удастся вернуться туда в 35 лет, буду за него искренне рад. У него есть цель, такая мечта, к которой он стремится. Дай бог. Конечно, никаких обид с моей стороны не будет, если у него получится. Ради такой цели можно и уйти.



Какая у меня мечта? Попроще чем у Дениса — задержаться как можно дольше в РПЛ, потому что я очень долго к этому шёл. Играю уже третий год в лиге и хочу тут задержаться ещё лет на пять, до 37 лет. До 40 — как бог даст, не буду делать громкие заявления. Нобоа — реальный пример в этом плане», — приводит слова Кухарчука Sport24.



35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. Полузащитник в 173 матчах за команду забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе со «Спартаком» Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017-м.