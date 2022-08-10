Шамиль Газизов назвал абсолютно бесперспективным иск «Спартака» на 88 млн рублей
Поделиться
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичный пост в «Уфе», отреагировал на иск со стороны московского клуба на 88 млн рублей.
«Абсолютно бесперспективный иск. Юристы работают, выполняют определённую работу, зарабатывают на этом деньги. Такие иски — нормальное явление», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее ТАСС сообщал, что Октябрьский суд города Уфы зарегистрировал иск московского «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. В июне текущего года тот же суд принял решение взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу Газизова. Иск был заявлен на € 1 млн на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.
Новость по темеШамиль Газизов высказался о платном обращении в ЭСК
Комментарии
- 10 августа 2022
-
17:42
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:15
-
16:58
-
16:57
-
16:40
-
16:29
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:10
-
16:03
-
15:52
-
15:45
-
15:37
-
15:29
-
15:05
-
14:55
-
14:49
-
14:21
-
14:16
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:34
-
13:06
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30
-
12:07
Партнерский контент