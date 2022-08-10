Шамиль Газизов назвал абсолютно бесперспективным иск «Спартака» на 88 млн рублей

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичный пост в «Уфе», отреагировал на иск со стороны московского клуба на 88 млн рублей.



«Абсолютно бесперспективный иск. Юристы работают, выполняют определённую работу, зарабатывают на этом деньги. Такие иски — нормальное явление», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее ТАСС сообщал, что Октябрьский суд города Уфы зарегистрировал иск московского «Спартака» к Газизову о возвращении 88 млн рублей. В июне текущего года тот же суд принял решение взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу Газизова. Иск был заявлен на € 1 млн на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.