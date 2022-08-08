Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шамиль Газизов высказался о платном обращении в ЭСК.

Шамиль Газизов высказался о платном обращении в ЭСК.
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном введении, при котором обращение в Экспертно-судейсккю комиссию при Президент РФ станет платным.

«Не вижу в этом смысла. Если бы деньги возвращали и ещё сверху давали плюсом, и меняли результат, тогда вообще было бы супер. Смешно, конечно. Зачем мы ищем что‑то новое? Всё придумано до нас. Судьям надо просто хорошо делать свою работу, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

О подобной идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время.

Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.

Новость по теме
Матч «Рубин» — «Уфа» посетили 11 880 человек — больше, чем 6 из 8 игр РПЛ в 3-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022