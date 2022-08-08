Шамиль Газизов высказался о платном обращении в ЭСК.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном введении, при котором обращение в Экспертно-судейсккю комиссию при Президент РФ станет платным.
«Не вижу в этом смысла. Если бы деньги возвращали и ещё сверху давали плюсом, и меняли результат, тогда вообще было бы супер. Смешно, конечно. Зачем мы ищем что‑то новое? Всё придумано до нас. Судьям надо просто хорошо делать свою работу, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
О подобной идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время.
Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.
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