Шамиль Газизов высказался о платном обращении в ЭСК.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном введении, при котором обращение в Экспертно-судейсккю комиссию при Президент РФ станет платным.



«Не вижу в этом смысла. Если бы деньги возвращали и ещё сверху давали плюсом, и меняли результат, тогда вообще было бы супер. Смешно, конечно. Зачем мы ищем что‑то новое? Всё придумано до нас. Судьям надо просто хорошо делать свою работу, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».



О подобной идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время.



Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.