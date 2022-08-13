«Наполи» и «Тоттенхэм» достигли соглашения о переходе Н'Домбеле

«Наполи» достиг соглашения с «Тоттенхэмом» о переходе французского полузащитника Тангая Н'Домбеле в стан неаполитанцев. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, речь идёт об аренде с последующим правом выкупа. Также представители «Наполи» в скором времени встретятся с агентами Н'Домбеле в Париже, чтобы обсудить детали личного контракта.
Первую половину прошлого сезона Н'Домбеле провёл в английской Премьер-лиге за «Тоттенхэм». На его счету девять встреч, в которых он забил один гол и отдал одну голевую передачу. После прихода Антонио Конте в лондонскую команду на пост главного тренера игрок был отправлен в аренду в «Лион», где за 11 матчей во французской Лиге 1 отметился двумя ассистами.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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