Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салернитана» — «Рома». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Рыбус рассказал о восстановлении после травмы

Защитник «Спартака» Рыбус рассказал о восстановлении после травмы
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о своём восстановлении после травмы.

«В понедельник уже начинаю в общей группе. Что за травма? Был микронадрыв икроножной мышцы. Сейчас уже всё в порядке, завтра начинаю тренироваться. Смогу ли сыграть в следующем туре? Да.

Хорошее настроение перед матчем. Нам нужна победа и команда в хорошей форме находится. Мы должны брать три очка», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022