Защитник «Спартака» Рыбус рассказал о восстановлении после травмы

Футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус высказался о своём восстановлении после травмы.

«В понедельник уже начинаю в общей группе. Что за травма? Был микронадрыв икроножной мышцы. Сейчас уже всё в порядке, завтра начинаю тренироваться. Смогу ли сыграть в следующем туре? Да.



Хорошее настроение перед матчем. Нам нужна победа и команда в хорошей форме находится. Мы должны брать три очка», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.