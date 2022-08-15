Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Верона» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Швец: ничья с «Зенитом» показала, что «Ахмат» может бороться с любой командой РПЛ

Антон Швец: ничья с «Зенитом» показала, что «Ахмат» может бороться с любой командой РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением о ничейном исходе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Зенит» – сильная команда, и они это доказывают. Не раз становились чемпионами. Конечно, это один из фаворитов сезона, но в то же время есть и другие команды. Да, наша ничья с «Зенитом» показала, что мы можем бороться не только с любой командой чемпионата, но и с ними. Футбол — это игра, в которой можно взять очки с любой командой, и поэтому мы стараемся это делать», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

14 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.

Новость по теме
Полузащитник «Ахмата» Швец рассказал, как в команде приняли Гамида Агаларова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022