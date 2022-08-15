Антон Швец: ничья с «Зенитом» показала, что «Ахмат» может бороться с любой командой РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением о ничейном исходе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).
«Зенит» – сильная команда, и они это доказывают. Не раз становились чемпионами. Конечно, это один из фаворитов сезона, но в то же время есть и другие команды. Да, наша ничья с «Зенитом» показала, что мы можем бороться не только с любой командой чемпионата, но и с ними. Футбол — это игра, в которой можно взять очки с любой командой, и поэтому мы стараемся это делать», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
14 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.
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