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Полузащитник «Ахмата» Швец рассказал, как в команде приняли Гамида Агаларова

Полузащитник «Ахмата» Швец рассказал, как в команде приняли Гамида Агаларова
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, как в команде приняли нападающего Гамида Агаларова.

«Гамида мы очень тепло встретили в команде. Очень приятно, что такой игрок перешёл именно в нашу команду. Он очень хорошо работает на тренировках. Думаю, что скоро он реализует свой талант, возможности и начнёт забивать, помогать команде», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

14 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграли с «Ахматом». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 3:1.

Ранее в голосовании «Чемпионата» Агаларов был признан лучшим молодым футболистом прошлого сезона Российской Премьер-Лиги.

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