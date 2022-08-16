Глава РПЛ: если появятся официальные документы о нарушениях Юрана — будем рассматривать

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с увольнением главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я запутался в количестве слухов и версий вокруг Юрана. Хотя расставание с тренером, который добился результата, выглядит странно. Слухи я комментировать не буду. Если появятся сигналы и официальные документы о каких-то нарушениях, они будут рассмотрены», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».

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