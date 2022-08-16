Глава РПЛ Алаев: поздравляю «Амкал» с историческим достижением. Огненный контент

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на выход любительской команды «Амкал» в 1/128 финала Кубка России. В рамках 1/256 финала Кубка России блогеры обыграли красногорский «Зоркий». Любители оказались сильнее в серии пенальти.

«Матч «Амкала» с «Зорким» продемонстрировал, что взаимная интеграция медиафутбола и профессионального футбола возможна. Это яркое зрелище для болельщиков. Огненный контент для СМИ. Это на пользу российскому футболу и популяризует наш спорт №1. Первый шаг навстречу новой аудитории.



«Амкал» поздравляю с историческим достижением. Очень приятно, что любители футбола и СМИ обратили внимание на столь раннюю стадию старейшего Кубка России», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.