«Ньюкасл» заинтересован в подписании хавбека «Челси» Хадсона-Одои

Правый вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может нынешним летом перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает ряд авторитетных британских СМИ.

Так, Evening Standard утверждает, что синие готовы отпустить 21-летнего игрока, но только в аренду. Владелец «аристократов» Тодд Боули лично общался с футболистом, уговаривая его отказаться от полноценного трансфера в другую команду.

The Telegraph добавляет, что «сороки» проявляют интерес ещё к трём игрокам «Челси»: полузащитникам Кристиану Пулишичу и Коннору Галлахеру, а также форварду Армандо Брое. Однако «сороки» могут позволить себе взять в аренду только одного игрока синих. Также команда имеет финансовые ограничения на количество соглашений на постоянной основе, которые может подписать.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом и двумя голевыми ассистами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.

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