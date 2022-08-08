Агенты нападающего «Челси» Хадсона-Одои ведут переговоры с «Боруссией» Д

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в Германии. Агенты 21-летнего футболиста ведут переговоры с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Sky Sports. По сведениям источника, игроком также интересуется туринский «Ювентус».
Хадсон-Одои, являющийся воспитанником лондонского клуба, хочет покинуть команду этим летом. Он не был включён в число футболистов, попавших в заявку на матч 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» (1:0). В 2019 году Каллум получил новый, улучшенный контракт от «Челси», отказавшись от перехода в мюнхенскую «Баварию».
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 игр, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:
- 8 августа 2022
-
17:00
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:14
-
16:13
-
16:02
-
15:58
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:23
-
15:21
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:52
-
14:42
-
14:18
-
14:11
-
14:04
-
13:52
-
13:31
-
13:23
-
13:04
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:33