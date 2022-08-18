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Гаджиев оценил задумку с приглашением в махачкалинское «Динамо» Нурмагомедова

Гаджиев оценил задумку с приглашением в махачкалинское «Динамо» Нурмагомедова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил идею приглашения в дагестанскую команду бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Наши популярные бойцы любят футбол, они знают, что такое профессиональный спорт. Их участие в таких проектах помогло бы популяризации игры.

То, что делает Овечкин сегодня, это всё на пользу футболу. Как ни крути, всё вертится вокруг футбола — самого популярного вида спорта. В Дагестане все дети гоняют мяч.

Хабиб, безусловно, всесторонняя личность. Он запоминается не только тем, что он классный боец. Он доходчиво излагает свою гражданскую позицию. Сотрудничество с ним было бы, безусловно, интересным. Однако мне, например, позвонить ему и сказать: «‎Давай будем всё это продвигать» – было бы некорректно, учитывая нашу разницу в возрасте, я всё-таки значительно постарше. Если он сам проявит интерес, мы будем очень рады», — цитирует Гаджиева Legalbet.

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