Гаджиев оценил задумку с приглашением в махачкалинское «Динамо» Нурмагомедова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил идею приглашения в дагестанскую команду бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Наши популярные бойцы любят футбол, они знают, что такое профессиональный спорт. Их участие в таких проектах помогло бы популяризации игры.
То, что делает Овечкин сегодня, это всё на пользу футболу. Как ни крути, всё вертится вокруг футбола — самого популярного вида спорта. В Дагестане все дети гоняют мяч.
Хабиб, безусловно, всесторонняя личность. Он запоминается не только тем, что он классный боец. Он доходчиво излагает свою гражданскую позицию. Сотрудничество с ним было бы, безусловно, интересным. Однако мне, например, позвонить ему и сказать: «Давай будем всё это продвигать» – было бы некорректно, учитывая нашу разницу в возрасте, я всё-таки значительно постарше. Если он сам проявит интерес, мы будем очень рады», — цитирует Гаджиева Legalbet.
- 18 августа 2022
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:42
-
18:32
-
18:17
-
17:51
-
17:51
-
17:39
-
17:24
-
17:05
-
16:53
-
16:52
-
16:40
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
15:17
-
15:13
-
15:05
-
15:01
-
14:52
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:07
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:48