Гаджиев оценил задумку с приглашением в махачкалинское «Динамо» Нурмагомедова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил идею приглашения в дагестанскую команду бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Наши популярные бойцы любят футбол, они знают, что такое профессиональный спорт. Их участие в таких проектах помогло бы популяризации игры.



То, что делает Овечкин сегодня, это всё на пользу футболу. Как ни крути, всё вертится вокруг футбола — самого популярного вида спорта. В Дагестане все дети гоняют мяч.



Хабиб, безусловно, всесторонняя личность. Он запоминается не только тем, что он классный боец. Он доходчиво излагает свою гражданскую позицию. Сотрудничество с ним было бы, безусловно, интересным. Однако мне, например, позвонить ему и сказать: «‎Давай будем всё это продвигать» – было бы некорректно, учитывая нашу разницу в возрасте, я всё-таки значительно постарше. Если он сам проявит интерес, мы будем очень рады», — цитирует Гаджиева Legalbet.