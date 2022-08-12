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Бывший агент: «Анжи» предлагал Мхитаряну контракт на € 30 млн

Бывший агент: «Анжи» предлагал Мхитаряну контракт на € 30 млн
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Бывший агент Тигран Мкртчян рассказал об интересе к 33-летнему армянскому полузащитнику «Интера» Генриху Мхитаряну из России.

«Было такое, что в «Спартаке» Мхитаряну предлагали пустой контракт, в котором он мог сам вписать зарплату. У него в России несколько вариантов было в разные периоды. И «Спартак», и «Анжи», когда там все звезды играли, и «Краснодар» всегда проявлял интерес. «Зенит» в последнее время несколько раз подключался. Но Генрих всем отвечает: «Пока хочу остаться в Европе».

Сколько ему предлагали в «Анжи»? 30 млн евро чистыми — контракт на 5 лет. На тот момент это было намного больше, чем он мог получить в Европе», — приводит слова Мкртчяна «Матч ТВ».

Напомним, этим летом Мхитарян перебрался из «Ромы» в миланский «Интер» на правах свободного агента, заключив с вице-чемпионом Италии контракт до 30 июня 2024 года.

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