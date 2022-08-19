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Игрок ЦСКА Карраскаль рассказал, что ему пишут много русских девушек в соцсетях

Игрок ЦСКА Карраскаль рассказал, что ему пишут много русских девушек в соцсетях
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Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что в соцсетях ему пишут много русских девушек. Однако он подчеркнул, что сконцентрирован на футболе.

«Много ли русских девушек пишут мне в соцсетях? Да, пишут часто, но я сейчас сфокусирован на том, чтобы всё делать правильно», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, 23-летний Карраскаль был арендован московским клубом до конца сезона-2021/2022 в зимнее трансферное окно. После этого команда приняла решение выкупить его контракт. За ЦСКА Хорхе уже успел провести 18 матчей, забить четыре гола и отдать три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского атакующего полузащитника в € 7 млн.

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