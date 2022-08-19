Карраскаль: думал, что люди в России суровые и жёсткие. А тут добрые и открытые ребята

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о стереотипе, который был у него по отношению к русским людям до переезда в Москву. По его словам, люди в России оказались добрыми и открытыми.

«Мне нравится Москва, очень красивый город, наверное, один из самых красивых в мире. Если честно, до приезда сюда я думал, что русские люди суровые, жёсткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята. Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА арендовал Карраскаля в зимнее трансферное окно до конца сезона-2021/2022. Позже армейцы полноценно выкупили контракт футболиста. Соглашение Хорхе с московским клубом рассчитано до 2026 года.