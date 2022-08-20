Абаскаль рассказал, как игроки «Спартака» поддержали Умярова после его ошибки

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что игроки московской команды поддержали хавбека Наиля Умярова после результативной ошибки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).
«Хочу отметить, как парни отреагировала на ошибку Умярова. Игроки говорили: «Давай, Наиль». Это очень важный момент для нас.
Любой такой момент подразумевает реакцию со стороны двух команд. «Динамо», забив гол, стало обороняться ещё ниже. Но мы создали много моментов. Литвинов и Джикия хорошо играли на опережение. Бывает, что соперник выбирает такую манеру игры. Мы должны быть готовы к этому, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.
«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата России, но пока остаётся на первом месте с 13 очками.
- 20 августа 2022
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