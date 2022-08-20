Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль рассказал, как игроки «Спартака» поддержали Умярова после его ошибки

Абаскаль рассказал, как игроки «Спартака» поддержали Умярова после его ошибки
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что игроки московской команды поддержали хавбека Наиля Умярова после результативной ошибки в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).

«Хочу отметить, как парни отреагировала на ошибку Умярова. Игроки говорили: «Давай, Наиль». Это очень важный момент для нас.

Любой такой момент подразумевает реакцию со стороны двух команд. «Динамо», забив гол, стало обороняться ещё ниже. Но мы создали много моментов. Литвинов и Джикия хорошо играли на опережение. Бывает, что соперник выбирает такую манеру игры. Мы должны быть готовы к этому, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата России, но пока остаётся на первом месте с 13 очками.

Магия «Спартака» Абаскаля закончилась. Это Умярову за провокацию в Кубке вернулось? Магия «Спартака» Абаскаля закончилась. Это Умярову за провокацию в Кубке вернулось?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022