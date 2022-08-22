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«МЮ» ведёт переговоры с Гакпо, у форварда ПСВ одни агенты с тен Хагом

«МЮ» ведёт переговоры с Гакпо, у форварда ПСВ одни агенты с тен Хагом
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«Манчестер Юнайтед» более двух недель ведёт переговоры с ПСВ о переходе нападающего Коди Гакпо. У 23-летнего футболиста те же агенты, что у главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Гакпо — воспитанник ПСВ. В шести матчах нынешнего сезона Коди забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 90 млн за нападающего «Аякса» Антони. Бразильский футболист уже согласовал контракт с новой командой на пять лет. До этого английский клуб оформил переход полузащитника Каземиро из мадридского «Реала».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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Источник: «МЮ» заплатит € 90 млн за Антони, контракт с бразильцем согласован
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