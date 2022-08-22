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Источник: «МЮ» заплатит € 90 млн за Антони, контракт с бразильцем согласован

Источник: «МЮ» заплатит € 90 млн за Антони, контракт с бразильцем согласован
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Нападающий «Аякса» Антони в ближайшее время воссоединится с главным тренером Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб заплатит за 22-летнего футболиста € 90 млн и уже согласовал с ним контракт на пять лет. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». Ранее экс-наставник амстердамского клуба попросил «Манчестер Юнайтед» подписать защитника Лисандро Мартинеса и его просьба была одобрена.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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