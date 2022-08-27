Баженов предположил, почему у «Спартака» могут возникнуть проблемы в матче с «Факелом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».

«Считаю «Спартак» однозначным фаворитом. Но если «Спартак» будет проигрывать борьбу, а Воронеж её точно навяжет, будет играть в максимально энергозатратный футбол, то у «Спартака» будут проблемы.



С другой стороны, у «Факела» будет большой выплеск эмоций. Первые минуты, болельщики приедут. Если Воронеж начнёт играть в открытый футбол, будет очень тяжело. Всё будет упираться в борьбу. Но не думаю, что у «Спартака» будут с этим проблемы», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» состоится сегодня, 27 августа, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало игры — в 17:30 мск.