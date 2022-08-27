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Тренер «Факела» объяснил разгромное поражение команды от «Спартака»

Тренер «Факела» объяснил разгромное поражение команды от «Спартака»
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко выразил эмоции после поражения команды от «Спартака» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Первое впечатление: плохо, что мы проиграли и пропустили четыре мяча. «Факел» понимал, где ошибся в индивидуальной и групповых дуэлях. Сложность в том, что у нас на это нет времени, но мы должны это улучшать. Такого не должно быть.

Я против того, чтобы говорить о том, что индивидуальное мастерство игроков «Спартака» решило какие-то вещи. Мы обязаны противодействовать любому индивидуальному мастерству. На мой взгляд, «Факел» опаздывает, мне хочется, чтобы мы раньше не допускали сантиметровых ошибок, где-то нужно раньше перестроиться и оказать давление», — сказал Василенко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Факела».

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