Сверхволя «Спартака»! Абаскаль за 6 минут перевернул неудачный матч и разгромил соперника

«Спартак» не сломался после первого поражения в чемпионате от «Динамо» – в 7-м туре команда Гильермо Абаскаля разгромила «Факел» в Воронеже. Правда, счёт не совсем по игре.

В составе «Спартака» неожиданно не оказалось Селихова. В московском клубе объяснили, что первый номер не мог помочь команде в Воронеже из-за недомогания. Место в воротах получил Максименко. Любопытно, что ещё недавно третий голкипер красно-белых Свинов сыграл сегодня за «Факел», куда перешёл летом на правах аренды. В остальном основа «Спартака» после дерби с «Динамо» не изменилась: Абаскаль не стал сажать на скамейку даже Умярова, который «привёз» решающий гол. Дебют новичка Бальде пока откладывается – он индивидуально тренируется в Тушине.

Поначалу доминировал «Спартак». У игроков «Факела» были проблемы в обороне при переключениях с фланговых защитников красно-белых на полусредних в ромбе, и по этой причине едва не состоялся быстрый гол в ворота воронежцев. Закрывавший правый край Черов контролировал Зобнина, а Хлусевич получил возможность свободно подключиться к атаке – создал первый голевой момент для Мартинса. В том эпизоде команде Олега Василенко подфартило, в других – спасал Свинов. «Спартак» зарабатывал опасные стандарты (была интересная заготовка штрафного с тремя подряд ложными движениями от Промеса и Игнатова), забирал подборы на чужой трети, бомбардировал штрафную мячами.

Если взглянуть на статистику к перерыву, то может показаться, что после 45 минут игры «Спартак» должен был выигрывать с крупным счётом. Владение мячом – 30% против 70%. Точность передач – 52% против 81%. Удары по воротам – 4:16, из штрафной – 4:11. Тем не менее в створ москвичи попали только четыре раза, а воронежцы – дважды. Одного из этих попаданий хватило, чтобы забить Максименко. Игроки «Факела», развивая атаки, стремились максимально быстро доставлять мяч вперёд и переиграли спартаковцев на стандартах не только у своих ворот, но и у чужих.

В эпизоде на 23-й минуте «Спартаку», казалось, повезло избежать пропущенного мяча после того, как Божин выиграл воздух и пробил в перекладину. Но красно-белые плохо сыграли и на подборе, и в перестроениях, когда «Факел» вновь завладел мячом. Никто не совершил рывок в сторону Шлякова, который беспрепятственно подал слева, никто не держал автора гола Дашаева. Наверное, больше всего вопросов к Джикии как к капитану. Да и Умяров не подсказал центральному защитнику, что в его зону вбежал соперник.

Вполне логичное при таком развитии событий решение Абаскаля в перерыве – двойная замена. У Игнатова и Умярова снова получалось далеко не всё. Например, по статистике у двух полузащитников ноль выигранных единоборств из шести на двоих и 19 потерь владения. Не говоря уж о том, что оба не проявили себя в созидании. А вот Зобнин, став во втором тайме чаще появляться у чужой штрафной, продолжил удивлять своими достижениями в атаке. Лидер РПЛ этого сезона по количеству голевых моментов сегодня забил сам. Подбор, обработка мяча, траектория удара – всё Роман исполнил на топ-уровне!

Поучаствовал Зобнин и в следующей голевой атаке «Спартака». А завершил её Денисов, чьи рывки с позиции правого защитника через полуфланг и центр давали красно-белым дополнительное преимущество у штрафной прижавшегося «Факела». Идея Абаскаля сработала – команда перевернула игру благодаря тренерским перестановкам. Интересно, что оба мяча «Спартак» забил в те 20 минут, что на поле находился Зиньковский. Новичок тоже был задействован в голах москвичей. Немного удивила обратная замена Зиньковского, так как он вроде был готов играть и помощь врачей попросил только после того, как хитрец Зобнин уговорил его прилечь на землю – дать спартаковцам паузу.

Несмотря на ужасный отрезок, завершившийся для «Факела» двумя пропущенными мячами, нельзя утверждать, что команда Василенко рассыпалась во втором тайме. Напротив, в эти 45 минут хозяева даже превзошли гостей по ударам – 9:8 (в створ – 4:5). Тем не менее разница в классе сделала разницу в результате. По подбору игроков у «Факела» по-прежнему команда уровня Первой лиги, и даже качественный тренерский труд пока не даёт дебютанту элиты побеждать в РПЛ – безвыигрышная серия продлилась до семи туров. Если бы воронежцы имели чуть больше удачи, они бы отыгрались в компенсированное время. Но свой момент «Факел» не реализовал, а у «Спартака» был волшебный Промес.

Сначала голландец забил сам.

Потом отдал голевую передачу на Рыбуса.

Теперь у Квинси 7+3 в семи турах РПЛ!